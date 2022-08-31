Zafer coşkusu Bursa'da göklerde

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Bursa Uçurtma Şenliği’nde, Yunuseli Havaalanı’nda yüzlerce uçurtma zafer coşkusunu gökyüzüne yansıttı.BURSA (İGFA) - Yunuseli Havaalanı’ndaki şenliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Katılan herkese uçurtma malzemelerinin hediye edildiği şenlikte, aileler çocuklarıyla birlikte kendi uçurtmalarını hazırladı. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, palyaço gösterileri, şişme oyun alanları ve yüz boyama gibi birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Ailece şenliğe katılarak uçurtmalarını uçuran vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renk cümbüşüne de ortak oldu.

Hazırlanan alanda eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, gün boyunca anne ve babalarıyla uçurtmaların keyfini de çıkardı.

Şenlik kapsamında yapılan atölye çalışmalarında çocuklarla bir araya gelerek kendi elleriyle uçurtma yapmalarını sağlayan dünyaca ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da kendisine ait birçok devasa uçurtmayı uçurarak katılanlara görsel şölen yaşattı. Mungan’ın hazırladığı ‘Atatürk Uçurtması’ da Bursa semalarına ayrı bir renk kattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Uçurtma Şenliği’ne katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Oyun alanlarında ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenen çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Başkan Aktaş, uçurtma uçurarak ailelerin coşkusuna ortak oldu. Dünyaca ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan’ın hazırladığı Atatürk ve Türk Bayrağı uçurtmalarını uçuran Başkan Aktaş, sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasının 100’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şenlik kapsamında atölye çalışmaları yaptık ve çocuklarımız uçurtma ustası Zahit Mungan ve ekibinden kendi uçurtmalarını yapmayı öğrendiklerini belirterek, "Şenliğimize verdiği destek nedeniyle Zahit Mungan’a da teşekkür ediyorum. ‘İstikbal göklerdedir’ inancıyla mücadele eden ve bu ülkeyi bize miras bırakan atalarımızın şanlı zaferinde kırmızı beyaz uçurtmalarla gökyüzü kaplandı. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.