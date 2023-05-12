Zabıtadan okul önlerinde hafta etkinliği

Büyükşehir Zabıtası, ‘Trafik Haftası’ etkinliğinde yaya hareketliliği ve erişebilirliğinin üst seviyeye çıkarmak adına çalışmalarına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve özellikle merkezi noktalarda bulunan okul önlerinde trafik ve yaya güvenliğini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bu bağlamda Zabıta ekipleri, trafik haftası etkinliğinde trafik güvenliğinin artırılması, trafik kurallarına uyma bilincinin yaygınlaştırılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Ulugazi ve Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu gibi trafiğin yoğun olduğu okul önlerinde güvenlik önlemlerini en üst noktaya çıkaran ekipler, sürücülere trafik kuralları ve güvenliği hakkında uyarılarda bulunuyor. Zabıta ekipleri, yayaların da güvenli bir şekilde yollardan geçmeleri konusunda öğrencileri uyararak, onlara trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıyor.

ZABITA OKUL ÖNLERİNDE

Kocaeli genelinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu okulların önlerinde, öğrencilerin yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayan Büyükşehir zabıtası trafik sorununu en aza indirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olan ekipler, okul giriş ve çıkışları ile birlikte Kocaeli’de bulunan önemli kavşaklarda da vatandaşların güvenliğini sağlıyor.