Zabıtadan marketlere baskın denetim

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, esnaflar arasındaki haksız rekabet ve kazancın önüne geçilmesi ve vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetimlerine devam ediyor.ORDU (İGFA) - Halk sağlığının korunması ve tüketicilerin mağdur olmaması amacıyla İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği, gıdaların hijyeni ve fiyat etiketi ile mevzuatın öngördüğü diğer hususlar kontrol edildi.

İŞ YERLERİNE DENETİMLER SÜRECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, gıda üretim- depolama ve satış kuralları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanma tarihi vb. konular kontrol edildi. Kuruyemiş satışı yapan işletmelerde ruhsatın yanı sıra işletme hijyeni, ürünlerin uygun yerde muhafazası ve ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıldı. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler varsa bunların raflardan kaldırılması için işletme sahipleri ve çalışanları uyarıldı.

Fiyat etiketi denetimlerinde ise etiketlerin kolayca okunabilmesi, yanıltıcı olmaması, üretim yeri gibi ayırıcı özelliklerinin bulunması gibi hususlar kontrol edilerek iş yeri yetkilileri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirildi.

DENETİMLER 19 İLÇEDE DEVAM EDİYOR

Denetimlerin sonunda iş yeri sahipleri ve çalışanlarını, ilgili mevzuat hükümlerine uyulması ve temizlik şartlarına önem verilmesi konularında uyaran zabıta ekipleri, “Denetimlerde başta temizlik ve gıda sağlığı olmak üzere gerekli kontrollerimizi yapıp işletme sahiplerini ve çalışanları, belirlenen kurallara uygun olarak faaliyet göstermeleri konusunda uyarıyoruz. Vatandaşlarımıza alışverişlerinde mutlaka fiş almaları gerektiğini, üretimi izinsiz ve ambalajsız ürünleri tercih etmemeleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda işletme sahipleri ve çalışanlarının vatandaşların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili bilgilenmesi, vatandaşların hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapması için bu tür denetimlere devam edeceğiz” dedi.