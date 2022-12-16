Zabıtadan 10 milyonuncu mühürlemeye kutlama!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı İlan Reklam Mühürleme Merkezi’nde 10 milyonuncu el ilanı ve broşür mühürlemesi pasta kesimi ile kutlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehirlilerin huzuru, güvenliği ve sağlığı için 7/24 büyük bir özveriyle çalışan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, İlan Reklam Mühürleme Merkezi ile de önemli bir görevi yerine getiriyor. Daire Başkanlığına bağlı olarak Otogar bölgesinde hizmet veren İlan Reklam Mühürleme Merkezi tarafından toplam 10 milyon el ilanı ve broşür mühürlenerek büyük bir başarı elde edildi. 10 milyonuncu el ilanı ve broşür mühürlemesi dolayısıyla Zabıta Dairesi Başkanı Vekili Melek Ceviz, İtfaiye Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi, İlan Reklam Mühürleme Merkezi görevlileri ile Zabıta ekiplerinin katılımıyla pasta kesimi yapıldı.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre belediye sınırları ile mücavir alanları içinde dağıtımı yapılan her türlü ilan ve reklam materyallerinin vergiye tabii olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Vekili Melek Ceviz, İlan Reklam Mühürleme Merkezi’nde 10 milyonuncu el ilanı ve broşürü mühürlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ceviz ayrıca vatandaşların mühürsüz el ilanı ve broşürleri gördüklerinde 153 Zabıta İhbar ve Şikayet Hattı’nı arayarak kendilerine bildirebileceklerini ifade etti.

Yapılan pasta kesimi ile kutlama tamamlanırken, yetkililer el ilanı ve broşür mühürlemesi ile hem çevre kirliliğinin önlendiğini hem de vergi geliri elde edilerek hazineye katkı sağlandığını belirttiler.