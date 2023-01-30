Zabıta sağ olsun... Kaybettiği maaşına bir kaç saatte kavuştu!

Manisa'da Büyükşehir Zabıtası'nın devriye sırasında para dolu poşet sonrasında paranın sahibini bulmak için özveriyle çalışan ekipler, kısa sürede paranın sahibine ulaştı. İçerisinde 4 bin 500 TL emekli maaşı olan poşeti teslim alan yaşlı adamın mutluluğu görülmeye değerdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi Sekiz Eylül Caddesi üzerinde içerisinde para olan bir poşet buldu.

Poşetin sahibine ulaşmak için hızla harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde paranın sahibine ulaştı.

Zabıta ekipleri, emekli maaşını düşüren yaşlı adama parasını tutanakla teslim etti.

Parasını teslim alan yaşlı adam, mutluluğunu dile getirerek Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.