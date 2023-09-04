Zabıta'nın 197. gurur yılı Bursa'da da kutlandı

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 197’inci yılı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.BURSA (İGFA) - Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan Zabıta Teşkilatı, bu yıl 197. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören daha sonra Göl Park’taki kahvaltı programı ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız’ın da katıldığı programda Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Zabıta Dairesi Başkanı Sadık Kibar ve zabıta personeli de hazır bulundu.

Zabıta teşkilatının Bursalıların huzur ve esenliği için çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, “Belediyemizin vitrini sizlersiniz. Sizler bazen yasalarla vicdanlarınız arasında sıkışıp kalıyorsunuz. Doğru yaptığınız müdahaleler karşısında, ‘yakında seçim var’ gibi sözlerle karşılaşsanız da doğru bildiğinizden şaşmayız. Sizler gelecek seçimlere değil, gelecek nesillere hizmet ediyorsunuz. Bundan asla taviz vermeyiz. Bizler yaptığınız çalışmaların arkasında duruyoruz. Yaptığınız tüm hizmetler için size teşekkür ediyorum” dedi.

Zabıta Dairesi Başkanı Sadık Kibar da hizmet kalitesini arttıran ve personeli sürekli dinamik tutan bir anlayış ile günün 24 saatinde hizmet verdiklerini hatırlattı. Kibar, bu anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.