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Zabıta dilencilere göz açtırmıyor
YAŞAM 27.07.2022, 16:45
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyona imza attı.
Özellikle trafik ışıklarında dilenen istismarcılara yönelik yapılan denetimlerde, dilencileri toplayarak yasal işlem uygulayan zabıta ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Yapılan çalışmalar sonucunda, dilencilere Kabahatler Kanununa göre ceza kesildiği açıklandı.
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