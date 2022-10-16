Z kuşağı cüzdanıyla vicdanıyla alışveriş yapıyor

Kocaeli Büyükşehir’in Sıfır Atık Festivalinde döngüsel ekonomide Z kuşağının alışveriş kriterleri ve marka tercihlerine değinildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sıfır Atık Festivalinde 15 Ekim Cumartesi günü Selim Sırrı Paşa Salonunda düzenlenen Döngüsel Ekonomi Yol Haritası-İş Dünyası Vizyonu panelinin moderatörlüğünü BÜYEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut üstlendi. Panele Deloitte Kıdemli Müdürü Mine İzmirli, araştırmacı-akademisyen Dr. Duygu Erten, PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü Ayla Dev, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Çalışma Grubu Eş Başkanı Servet Yıldırım katıldı.

DÖNGÜSELLİK DOĞADAN ALDIĞIMIZ KAVRAM

Panelde ilk olarak söz alan İzmirli, ‘’Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Al, yap, tüket, at ekonomisinin dünyayı getirdiği noktadayız. İnsanoğlu olarak yeryüzüne armağan ettiğimiz bu model, artık bir takım yan etkilere neden oluyor. Aile yaşantımız ve sosyal hayatımızda bunun etkilerini görüyoruz. Döngüsellik doğadan aldığımız bir kavram hayatımız içinde de kendisini gösteriyor. Döngüsellik tamamen değer üretimine odaklanmaktadır. Değerin sistemin içinden kaçmasını engellemektedir’’ dedi.

ÇÖP İLE ATIK AYNI ŞEY DEĞİL

Milenyum hedefleri çerçevesinde iş dünyasının da sahiplendiği Global Compact perspektifi ve buna sektörün bakış açısını anlatan Yıldırım, ‘’Sürdürebilirlik artık şirketler için olmazsa olmaz hale geldi. Çöp ile atık arasındaki farkın farkına vardık. Çöpün bir değeri yok ama atığın bir değeri var. Artık gezegen üzerindeki tehdit de iyice artı. Yaklaşan tehlike öncesinde şirketler bir şeyler yapmaları gerektiğini görmeye başladı. Z kuşağı bazı değerleri olan bir kuşak. Döngüsellik, geri dönüşüm gibi kavramlara değer veriyorlar. Bu konuda herhangi bir markayı protesto edebiliyor. Z kuşağı cüzdanıyla değil vicdanıyla alışveriş yapabilen bir kuşak’’ ifadesini kullandı.