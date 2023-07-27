Yüzlerce eser katıldı, en güzel şiirler Bursa’dan çıktı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisidüzenlenen ‘Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’ bu yıl şiir dalında gerçekleşti. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl farklı bir kategoride düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda bu yıl yarışmacılar duygularını şiir dalında satırlara döktü.

Düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin birçok ilinden 517 eser başvuru yaptı. Yarışmaya katılan eserler alanında uzman jüri üyeleri Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz ve Mustafa Muharrem tarafından değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri tarafından 517 eser arasından seçilen 24 eser kendi içinde değerlendirildi. Dereceye giren 6 eser sahibi ise ödüllendirildi. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler Bursa’dan çıkarken, mansiyon dalındaki ödüller ise Iğdır,İzmir ve İstanbul’a gitti.

Yarışmada; Mustafa Işık, “Akça kuşların göğe selamı, hayıflar risalesi ve zaman çeşmesi” şiirleriyle birinci, “Aynalı salon, ip ve düşes” eserleriyle Beste Yılmaz ikinci, “Güneşi getiren kim sabahlarımıza, sen geldiğinden bu yana, boşlukta bir yer” şiirleriyle Muharrem Sönmez üçüncü oldu. Serkan Taşan, Sercan Yılmaz ve Nevzat Hatunoğlu ise mansiyon dalında ödül almaya hak kazandı.

Yarışmada derece girenlerin ödülleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve jüri üyeleri tarafından verildi. Ödül töreni öncesi yarışmacılar dereceye giren eserlerini okudu.

Sanata ve sanatçıya büyük değer verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat etkinliklerinden‘Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın bu yıl 22’incisini düzenlediklerini belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımın olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Ülkemizin yetiştirdiği önemli şahsiyet, yazar-şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın adını yaşatmak ve yeni yazarları teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikler,Türkiye’de Tanpınar’a yönelik bir uyanış sürecine de katkı sağladı ve Tanpınar’ın adına onlarca kitap yayınlanmış oldu. Şehrimizin kültürel zenginliklerinden biri olan Tanpınar, Bursa’yı hayatının merkezine alarak yazdığı eserlerle kentimize ruh katmış, bıraktığı mirasla da yalnızca edebiyatseverleri değil, birçok yazarı etkilemiştir. Bu nedenledir ki Tanpınar, Türk edebiyatının adeta çınarı ve Bursa için de büyük bir talihtir. Tanpınar Edebiyat Yarışması, artık bir yarışma olmaktan öte, kitapları, dergisi, atölye çalışmaları ve yazarlarımızla gerçekleştirdiğimiz sempozyumlar ile ne mutlu ki edebiyat dünyasında bir marka haline geldi. Öyle ki yarışma ile Türk edebiyatına; şiir, hikâye, makale, deneme, roman ve araştırma- inceleme dallarında birçok kitabı kent kütüphanemize kazandırdık.” dedi.

FARKLI İLLERDEN 517 ESER YARIŞTI

Bu yıl şiir dalında düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden 517 eserin başvuru yaptığına dikkat çeken Dündar, “Elemelerde son 24 eser kendi içerisinde değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren ilk üç yarışmacı Bursa’mızdan çıktı. Mansiyon ödülleri ise Iğdır, İzmir ve İstanbul’a gitti. Yarışmamıza katılan, eser gönderen, ilgi gösteren tüm edebiyatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki, dünyanın binbir rengini tüm canlılığı ile bizlere gösteren, ruh dünyamızı zenginleştiren sanat ve edebiyattır. Bu düşünce ile kültürümüze, edebiyatımıza ve sanatımıza hizmetlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm edebiyatseverlerimize, bizlerle birlikte Ahmet Hamdi Tanpınar’ın adını yaşatan, çalışmalarımıza destek veren kıymetli jüri üyelerimizeayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ödül töreninde jüri üyeleri adına konuşan Metin Önal Mengüşoğlu ise Osmangazi Belediyesi’nin 22 yıldır devam ettirdiği bu yarışmanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren yarışmacılar ise bu güzel yarışmayı düzenleyerek şiir severleri bir araya getiren, güzel eserlerin bir ortaya çıkmasına sağlayan Osmangazi Belediyesi ve Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.