Yuvam Akarca’da yoğun mesai

Yuvam Akarca Konutları’nda çöken istinat duvarının yeniden yapımı için kolları sıvayan Büyükşehir, işin yüzde 80’ini tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Yuvam Akarca Konutları’nda 14 Nisan’da yıkılan istinat duvarının yeniden yapımı sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mağduriyetin kısa sürede çözülmesi için yoğun çaba harcıyor. Bölgede inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplerin sorunun çözülmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

73 FORE KAZIK ÇAKILDI

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, “Yuvam Akarca konutlarında istinat duvarı çökmesi sonucu mağdur olan vatandaşlarımızın sorunu çözmek için çalışıyoruz. Hasarlı bölgede 86 fore kazık ile yeniden güçlendirme sürecini başlattık, bugüne kadar 73 fore kazık çakma işini tamamladık. Şu an işin yüzde 80’i bitirmiş durumdayız” dedi.

Olayın gerçekleştiği andan itibaren mağdur ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Ailelerimizin rahatlığı bizim önceliğimizdir. Olayın başından beri yanlarındayız. Gereken önlemleri aldık, zemini sağlamlaştırarak evlerinde huzur ve güven içinde oturmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

YENİDEN EVLERİNE KAVUŞACAKLAR

İstinat duvarının yıkılmasının ardından Büyükşehir, kısa sürede bölgede sondaj çalışması başlattı. Bu süreçte yeni istinat duvarı için yapılan proje tamamlanırken istinat duvarı için 86 kazık çakılmasına ve kazıkların çakılmasının ardından duvarın beton kalıplarının yapılmasına karar verildi. Kazık çakma işleminin bitmesinin ardından binaların içine giren enkaz kaldırılacak. Enkaz kaldırıldıktan sonra duvarın beton kalıpları koyulacak ve evlerin tadilatları yapılacak. 4 binadan tahliye edilen 32 dairenin sakinleri yeniden evlerine kavuşacak.