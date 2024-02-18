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Yurtta bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 18.02.2024, 08:45
Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir haric), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir haric), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve bilecik çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli( Eskişehir haric) aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

YOZGAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhene ve Bayburt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde , Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatı zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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