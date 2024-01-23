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Yurtta bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 23.01.2024, 07:53
Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞU KAR YAĞIŞI UYARISI :Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, bölge genelinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 9°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE 7°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Muş'un yüksekleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar dağlık kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, açıkları yağmurlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde kuzeyi 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7, açıklarında 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde yoğun kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinde kuzeybatıdan 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

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