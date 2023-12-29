Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN °C, 7°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz, Doğu ve kuzeydoğudan, 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde puslu yer yer sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Ankaragücü
|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|14
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Arsenal
|19
|40
|3. Aston Villa
|19
|39
|4. M.City
|18
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. West Ham United
|19
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|19
|30
|9. Newcastle
|19
|29
|10. Chelsea
|19
|25
|11. Wolves
|19
|25
|12. Bournemouth
|18
|25
|13. Fulham
|19
|21
|14. Brentford
|18
|19
|15. Crystal Palace
|19
|18
|16. Nottingham Forest
|19
|17
|17. Everton
|19
|16
|18. Luton Town
|18
|15
|19. Burnley
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5