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Yurtta bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 10.12.2023, 08:00
Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile (Mardin hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 - 60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BOLU 3°C, 9°C

Çok bulutlu , aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin hariç bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz’de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu sabah saatlerinde 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Orta Karadeniz 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerine kadar yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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