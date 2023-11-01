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Yurtta bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 01.11.2023, 07:29
Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay kıyılarının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinde Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde (Çorum hariç) Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Güney Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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