Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KARS 1°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam ve gece saatlerinde 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.