Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KARS 1°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam ve gece saatlerinde 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|9
|25
|2. Fenerbahçe
|8
|24
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|9
|14
|7. Kayserispor
|9
|13
|8. Trabzonspor
|8
|12
|9. Kasımpasa
|8
|12
|10. Sivasspor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|8
|7
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bandırmaspor
|8
|16
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|8
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Şanlıurfaspor
|9
|9
|14. Tuzlaspor
|9
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
|4. Tottenham
|8
|20
|5. Newcastle
|9
|16
|6. Aston Villa
|8
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|8
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Atletico Madrid
|9
|22
|3. Girona
|9
|22
|4. Barcelona
|9
|21
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Real Betis
|10
|14
|8. Rayo Vallecano
|9
|13
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Valencia
|9
|11
|11. Las Palmas
|9
|11
|12. Getafe
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Cadiz
|9
|9
|15. Mallorca
|10
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|9
|3