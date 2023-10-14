Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla doğu çevreleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur'un batı kesimleri, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile Mersin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevre ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Kayseri'nin güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta kuvvette.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı, zamanla geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta kuvvette.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.