Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Ülkemizin güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla doğu çevreleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur'un batı kesimleri, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile Mersin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevre ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Kayseri'nin güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta kuvvette.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı, zamanla geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta kuvvette.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3