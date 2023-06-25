Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 7°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yarın (Pazar) yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.