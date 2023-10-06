Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu,kuzeyi zamanla çok bulutlu, Gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
AMASYA °C, 25°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|7
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3