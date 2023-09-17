Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Trakya'nın Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı , yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı , yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Ardahan'ın kuzey, Ağrı'nın güney ve doğu, Van'ın kuzeydoğu, Erzurum'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75, Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|4
|10
|2. Rizespor
|5
|10
|3. Fenerbahçe
|3
|9
|4. Kayserispor
|5
|9
|5. A.Demirspor
|4
|8
|6. Konyaspor
|5
|8
|7. Beşiktaş
|3
|7
|8. Hatayspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|4
|6
|10. Alanyaspor
|4
|6
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|4
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|5. Kocaelispor
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|4
|8
|7. Keçiörengücü
|5
|8
|8. Şanlıurfaspor
|5
|8
|9. Bodrumspor
|4
|7
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Sakaryaspor
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|4
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Giresunspor
|4
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Arsenal
|4
|10
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Crystal Palace
|5
|7
|9. Fulham
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. Nottingham Forest
|4
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|4
|4
|15. Wolves
|5
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Burnley
|3
|0
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Athletic Bilbao
|5
|10
|4. Girona
|4
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Real Betis
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|6
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Deportivo Alaves
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Celta Vigo
|5
|4
|15. Getafe
|4
|4
|16. Villarreal
|4
|3
|17. Granada
|4
|3
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0