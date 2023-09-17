Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Trakya'nın Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı , yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı , yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Ardahan'ın kuzey, Ağrı'nın güney ve doğu, Van'ın kuzeydoğu, Erzurum'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75, Görüş: İyi.