Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu sabah kıyı kesimleri ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 33°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|3
|5
|3. Sivasspor
|3
|5
|4. Konyaspor
|3
|5
|5. Alanyaspor
|3
|5
|6. Kasımpasa
|3
|5
|7. Kayserispor
|3
|5
|8. Galatasaray
|2
|4
|9. A.Demirspor
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Beşiktaş
|2
|4
|12. Rizespor
|3
|4
|13. Trabzonspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Bandırmaspor
|3
|5
|7. Sakaryaspor
|3
|5
|8. Bodrumspor
|3
|4
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Kocaelispor
|3
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|3
|9
|2. West Ham United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|6
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Valencia
|3
|6
|8. Rayo Vallecano
|3
|6
|9. Real Betis
|3
|4
|10. Cadiz
|3
|4
|11. Getafe
|3
|4
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Granada
|3
|3
|16. Las Palmas
|3
|2
|17. Mallorca
|3
|1
|18. Celta Vigo
|3
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0