Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 32°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’in doğusunda fırtına; Ege açıkları ile Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 doğusu 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 öğle ve akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle ve akşam saatlerinde yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuzeyi ile öğle saatlerinde geneli 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları ile öğle saatlerinden sonra geneli 4 ila 6 açıkları yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı ile akşam saatlerinde geneli 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 akşam saatlerinde batısı ile öğle saatlerinden sonra geneli 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, gece saatlerinden itibaren yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Konyaspor
|3
|5
|3. Hatayspor
|2
|4
|4. Sivasspor
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Galatasaray
|2
|4
|7. A.Demirspor
|2
|4
|8. Kasımpasa
|2
|4
|9. Beşiktaş
|2
|4
|10. Karagümrük
|2
|3
|11. Trabzonspor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Manisa FK
|3
|7
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Şanlıurfaspor
|2
|6
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|3
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Nottingham Forest
|2
|3
|12. Crystal Palace
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Fulham
|2
|3
|15. Bournemouth
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Burnley
|1
|0
|18. Wolves
|2
|0
|19. Everton
|2
|0
|20. Luton Town
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Real Sociedad
|3
|3
|12. Villarreal
|2
|3
|13. Cadiz
|2
|3
|14. Las Palmas
|3
|2
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|3
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0