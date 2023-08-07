Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yarın zamanla kuzey kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 29°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 24°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 36°C

Az bulutlu

SAMSUN 24°C, 32°C

Az bulutlu

TOKAT 20°C, 35°C

Az bulutlu

TRABZON 26°C, 31°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı ilk saatlerde yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, yarın doğusu kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, zamanla 3 ila 5, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı ilk saatlerde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, yarın öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4, ilk saatlerde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, ilk saatlerde 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzeyi batı ve güneybatıdan, yarın öğle saatlerinde kuzeydoğudan, güneyi güney ve güneydoğudan, yarın öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi ilk saatlerde yer yer 6, zamanla geneli 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güney ve güneydoğudan, yarın öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde güneyi yer yer 6, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan, yarın sabah saatlerinden sonra kuzeyi sabah saatlerinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, batısı akşam ve gece saatlerinde yer yer 7, zamanla geneli 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, ilk saatlerde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, akşam ve gece saatlerinde yer yer 3,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, ilk saatler ile yarın öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.