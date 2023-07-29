Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, zamanla 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’in batısında ilk saatlerde 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, ilk saatlerde yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinde yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde yer yer 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batısı kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatı, zamanla güneydoğudan, yarın öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Mersin Körfezi'nde yarın sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, ilk saatler ile yarın öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75; Görüş: İyi.