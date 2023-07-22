Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
|0
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|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
|O
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Pendikspor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|0
|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|0
|9. Everton
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|0
|10. Fulham
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|0
|11. Liverpool
|0
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|12. Luton Town
|0
|0
|13. M.City
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|0
|14. M. United
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|0
|15. Newcastle
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|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
|0
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|9. Girona
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|10. Granada
|0
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|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0