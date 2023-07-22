Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) -

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.