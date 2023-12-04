Yurtta bugün hava nasıl?

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale ile bölgenin Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısının akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerine kadar yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta.