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Yurtta bugün hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM 08.02.2024, 08:51
Yurtta bugün hava durumu nasıl olacak?

Yurtta bugün hava durumunda, parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'de bugün hava durumunda parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilcek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak, zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, araıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, Toroslar mevkisinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Eskişehir ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Orta Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinde güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, öğle saatlerinde Orta Ege 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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