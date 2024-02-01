Yurtta bugün hava durumu nasıl olacak?
Yurt genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ tehlikesi, iç ve kıyı bölgelerde ise pus bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz aralıklı hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneybatıdan 2 ila 4, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin güneyi 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde geneli 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar batısı aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Sivasspor
|23
|29
|11. Ankaragücü
|23
|28
|12. Kayserispor
|23
|27
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Samsunspor
|23
|26
|15. Hatayspor
|23
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|51
|2. M.City
|21
|46
|3. Arsenal
|22
|46
|4. Tottenham
|22
|43
|5. Aston Villa
|22
|43
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Newcastle
|22
|32
|8. Brighton
|22
|32
|9. M. United
|21
|32
|10. Chelsea
|22
|31
|11. Wolves
|21
|29
|12. Fulham
|22
|25
|13. Bournemouth
|20
|25
|14. Crystal Palace
|22
|24
|15. Brentford
|21
|22
|16. Nottingham Forest
|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|22
|18
|19. Burnley
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|22
|47
|4. Barcelona
|22
|47
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|21
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|22
|26
|13. Rayo Vallecano
|22
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6