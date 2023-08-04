Yurtta bugün hava durumu nasıl olacak?

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA .(İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlukları karşı(Ulaşımda aksamalar, Çadır uçması gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Doğu Karadeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yarın öğle saatlerinde 4 ila 6 akşam 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yarın 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,5-3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 , Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Açık, doğusu az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6, Antalya Körfezi yarın sabah saatlerinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; öğleden sonra 1,0 ila1,5m Görüş: İyi.