Yurtta bugün hava durumu nasıl olacak?
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA .(İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlukları karşı(Ulaşımda aksamalar, Çadır uçması gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Doğu Karadeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yarın öğle saatlerinde 4 ila 6 akşam 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yarın 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,5-3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 , Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Açık, doğusu az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6, Antalya Körfezi yarın sabah saatlerinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; öğleden sonra 1,0 ila1,5m Görüş: İyi.
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|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|4. Bodrumspor
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|5. Boluspor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|8. Eyüpspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|16. Nottingham Forest
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|9. Girona
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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