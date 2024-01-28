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Yurt geneline kar ve don uyarısı

YAŞAM 28.01.2024, 08:54
Yurt geneline kar ve don uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, buzlanma uyarısında da bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı hafif kar yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeçegi tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli olmak üzere kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, -2°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar:, Batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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