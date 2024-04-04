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Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor Yağışların yerel olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu, kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor UYARILARÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 21°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 23°CAz bulutluEGEAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor A KARAHİSAR °C, 23°CAz bulutluDENİZLİ °C, 27°CAz bulutluİZMİR °C, 24°CAz bulutluMANİSA °C, 26°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor ADANA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 26°CAz bulutluMERSİN °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor ANKARA °C, 23°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluKAYSERİ °C, 25°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kastamonu, Sinop, Bolu'nun doğusu ve Karabük'ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz bölümü ve Çorum çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır ERZURUM °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurluKARS °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor DİYARBAKIR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege’nin güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi

YAŞAM 04.04.2024, 09:20
Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu, kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kastamonu, Sinop, Bolu'nun doğusu ve Karabük'ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz bölümü ve Çorum çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege’nin güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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