Son Dakika

Yurt dışında kutlanan en coşkulu balo

YAŞAM 03.11.2023, 12:17
Yurt dışında kutlanan en coşkulu balo

Her yıl büyük bir coşku ile Altın Lale ödül törenini bu yıl 8'incisi düzenlendi. Altın Lale Vakfı Onursal Başkanı Bülent Türker ve gönüllülerden oluşan 50 kişilik ekibinin çabası ile Cumhuriyetin 100. yılı da görkemli anlara sahne oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- 8.Altın Lale ödül töreni Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Tarık Akan anısına yapıldı. Açılışta Atatürk ve silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşundan sonra  Hollanda ve Türkiye milli marşları coşkuyla okundu. 10. Yıl marşını ve İzmir Marşını 500 dolayında konuk ayakta Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Ünlü dansçı Beyzade Ünver Atatürk ün en sevdiği zeybeği oynayarak tüm konuklardan büyük alkış aldı. Muhteşem gecenin sunuculuğunu Sa Baran ve Türkiye den İbrahim Konar büyük beğeni ile  yaptı.

Den Haag Opera Salonu’nda 8. Altın Lale ödül töreni ve Cumhuriyet balosu bu yıl kez dev led ekranda Cumhuriyet klipleri ve Altın Lale’nin yaptığı deprem bölgesi çalışmaları ve sahipsiz sokak hayvanları çalışmaları büyük ilgi gördü. Bu yıl cumhuriyetin 100 yıl olması nedeni ile  seçilen Hatay güzeli Chaira Oligny , 100. yıl Altın Lale güzeli Zeynep Bilginsoy,  100. yıl Cumhuriyet Güzeli de Sibel Gökbekir  taçlarını ünlü organizatör Erkan Özarman, Bülent Türker ve Annick  Heycken ve Mısır  Çarşısı yetkilisi Onur Arlı taktılar.

Türk sinemasının usta oyuncusu Perran Kutman 8. Altın Lale ödül töreni onur konuğu olarak geceye katıldı. Salona onursal başkan Bülent Türker ile birlikte büyük alkışlarla giren dev sanatçı bütün davetlilerden alkış aldı ve gecenin ilk dansını Bülent Türker ile yaptı.

Muhteşem Türk mutfağının yemekleri  konuklara servis edildi.  Ardından  deprem bölgesinde ki çocuklar için Bülent Türker’in 6 adet  özel forma kolleksiyonu açık arttırmaya sunuldu.

Türk futbolunun yıldız ismi Arda Güler'in hem Fenerbahçe, hem de Raal Madrid forması, Beşiktaşın tam takım kadrolu imzalı forması, Galatarasayın İcardı imzalı forması,Milli Takımın tam takım imzalı forması, Atatürk ün portresi işlemeli tarihi halı  açık arttırma ile  deprem bölgesindeki  çocuklar yararına satıldı.

Gecenin assolisti Müşerref Akay ise birbirinden güzel parçaları  ve Türkiyem parçası ile Cumhuriyet coşkusunu taçlandırdı.

Geceye katılan tüm davetliler Cumhuriyetin 100 yılına yaptırılan hediyeler takdim edildi.

CUMHURİYETİN 100 YILINDA 8 ALTIN LALE ÖDÜL TÖRENİNDE ÖDÜL ALANLAR

Yılın sporcusu  Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi boksör Orhan Delibaş

Yılın Hukuk ödülü. Muhteşem çalışmaları ve halka desteğinden dolayı Eşref Yeniaşçı

Yılın kültür ve dostluk ödülü. 40 yıllık halka hizmetlerinden dolayı Muhlis Ayboğan

Genç kadın girişimcilik ödülü:Türkiye ve Hollandada çalışmalarından dolayı Dilek Karabulut

Genç erkek girişimcilik ödülü: Başarılı çalışmalarından dolayı  Gökhan-Volkan Köksal kardeşler

Hollanda basın ödülü :Hollanda’nın yazarlık, haber ve sunumları ile başarıdan başarıya koşan Yavuz Nufel

100 yıl özel ödülü: Gurbet yolu sılada inanılmaz çalışmalarından  ve Hollanda’daki başarılarından dolayı Fatih Özyar

Hollanda Basın ödülü: Platform dergisi 26 yıl kadın dergisi 16 yıl çalışmalarından dolayı Ebubekir Turgut ve Deniz Erkoçu

100 yıl Almanya özel ödülü: Almanya’daki muhteşem organize ve çalışmalarından dolayı Burhan Üzgeç  

100 yıl Altın lale özel ödülü: Hollanda’daki en iyi 10 mali müşavir arasına giren muhteşem kadın olarak anılan Nimet Akgül

Hollanda yılın iş kadını: Başarılı çalışmalarından dolayı  Türklerin gururu Arzu Çarkanat

Altın lale özel girişimcilik ödülü: Avrupa Türk rüzgarı açtıran  Mısır Çarşısı Avrupa adına Onur Arlı

Yılın Hayırsever ödülü: Hatay Kırıkhan  Bektaşlı köyüne 250 toplamda 350 konteyner bağışlayan çılgın gurbetçi Ömer Ünalan

100 yıl Tarık Akan özel ödülü: Türkiye’nin gururu ve Tarık Akan ile güzel anıları olan Volkan Yüksel

 8. Altın Lale 100 Yıl Onur Ödülü:   Perran Kutman

 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3