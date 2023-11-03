Yurt dışında kutlanan en coşkulu balo

Her yıl büyük bir coşku ile Altın Lale ödül törenini bu yıl 8'incisi düzenlendi. Altın Lale Vakfı Onursal Başkanı Bülent Türker ve gönüllülerden oluşan 50 kişilik ekibinin çabası ile Cumhuriyetin 100. yılı da görkemli anlara sahne oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- 8.Altın Lale ödül töreni Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Tarık Akan anısına yapıldı. Açılışta Atatürk ve silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşundan sonra Hollanda ve Türkiye milli marşları coşkuyla okundu. 10. Yıl marşını ve İzmir Marşını 500 dolayında konuk ayakta Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Ünlü dansçı Beyzade Ünver Atatürk ün en sevdiği zeybeği oynayarak tüm konuklardan büyük alkış aldı. Muhteşem gecenin sunuculuğunu Sa Baran ve Türkiye den İbrahim Konar büyük beğeni ile yaptı.

Den Haag Opera Salonu’nda 8. Altın Lale ödül töreni ve Cumhuriyet balosu bu yıl kez dev led ekranda Cumhuriyet klipleri ve Altın Lale’nin yaptığı deprem bölgesi çalışmaları ve sahipsiz sokak hayvanları çalışmaları büyük ilgi gördü. Bu yıl cumhuriyetin 100 yıl olması nedeni ile seçilen Hatay güzeli Chaira Oligny , 100. yıl Altın Lale güzeli Zeynep Bilginsoy, 100. yıl Cumhuriyet Güzeli de Sibel Gökbekir taçlarını ünlü organizatör Erkan Özarman, Bülent Türker ve Annick Heycken ve Mısır Çarşısı yetkilisi Onur Arlı taktılar.

Türk sinemasının usta oyuncusu Perran Kutman 8. Altın Lale ödül töreni onur konuğu olarak geceye katıldı. Salona onursal başkan Bülent Türker ile birlikte büyük alkışlarla giren dev sanatçı bütün davetlilerden alkış aldı ve gecenin ilk dansını Bülent Türker ile yaptı.

Muhteşem Türk mutfağının yemekleri konuklara servis edildi. Ardından deprem bölgesinde ki çocuklar için Bülent Türker’in 6 adet özel forma kolleksiyonu açık arttırmaya sunuldu.

Türk futbolunun yıldız ismi Arda Güler'in hem Fenerbahçe, hem de Raal Madrid forması, Beşiktaşın tam takım kadrolu imzalı forması, Galatarasayın İcardı imzalı forması,Milli Takımın tam takım imzalı forması, Atatürk ün portresi işlemeli tarihi halı açık arttırma ile deprem bölgesindeki çocuklar yararına satıldı.

Gecenin assolisti Müşerref Akay ise birbirinden güzel parçaları ve Türkiyem parçası ile Cumhuriyet coşkusunu taçlandırdı.

Geceye katılan tüm davetliler Cumhuriyetin 100 yılına yaptırılan hediyeler takdim edildi.

CUMHURİYETİN 100 YILINDA 8 ALTIN LALE ÖDÜL TÖRENİNDE ÖDÜL ALANLAR

Yılın sporcusu Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi boksör Orhan Delibaş

Yılın Hukuk ödülü. Muhteşem çalışmaları ve halka desteğinden dolayı Eşref Yeniaşçı

Yılın kültür ve dostluk ödülü. 40 yıllık halka hizmetlerinden dolayı Muhlis Ayboğan

Genç kadın girişimcilik ödülü:Türkiye ve Hollandada çalışmalarından dolayı Dilek Karabulut

Genç erkek girişimcilik ödülü: Başarılı çalışmalarından dolayı Gökhan-Volkan Köksal kardeşler

Hollanda basın ödülü :Hollanda’nın yazarlık, haber ve sunumları ile başarıdan başarıya koşan Yavuz Nufel

100 yıl özel ödülü: Gurbet yolu sılada inanılmaz çalışmalarından ve Hollanda’daki başarılarından dolayı Fatih Özyar

Hollanda Basın ödülü: Platform dergisi 26 yıl kadın dergisi 16 yıl çalışmalarından dolayı Ebubekir Turgut ve Deniz Erkoçu

100 yıl Almanya özel ödülü: Almanya’daki muhteşem organize ve çalışmalarından dolayı Burhan Üzgeç

100 yıl Altın lale özel ödülü: Hollanda’daki en iyi 10 mali müşavir arasına giren muhteşem kadın olarak anılan Nimet Akgül

Hollanda yılın iş kadını: Başarılı çalışmalarından dolayı Türklerin gururu Arzu Çarkanat

Altın lale özel girişimcilik ödülü: Avrupa Türk rüzgarı açtıran Mısır Çarşısı Avrupa adına Onur Arlı

Yılın Hayırsever ödülü: Hatay Kırıkhan Bektaşlı köyüne 250 toplamda 350 konteyner bağışlayan çılgın gurbetçi Ömer Ünalan

100 yıl Tarık Akan özel ödülü: Türkiye’nin gururu ve Tarık Akan ile güzel anıları olan Volkan Yüksel

8. Altın Lale 100 Yıl Onur Ödülü: Perran Kutman