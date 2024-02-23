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Yunusemre’de çocuklar akıl ve zeka oyunları ile eğlendi

YAŞAM 23.02.2024, 14:27
Yunusemre’de çocuklar akıl ve zeka oyunları ile eğlendi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvaları” bu yıl Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde Komisyon Başkanı Levent Çimen, Koordinatör Gülten Aydoğdu, Baş Hakem Sadullah Cahan  ve 15 çok  öğretmen (hakem) desteği ve koordinesinde 21-22 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş etkinliğin şenlik havasında geçtiğini söyledi. Yıldıray Demirtaş “Turnuvaya resmi ve özel ilkokul ve ortaokullardan 110 öğrenci, 17 ilkokul, 13 ortaokul toplam 30 okulun katılımı ile gerçekleşti. Turnuvada ilkokul kategorisinde 5 oyun (mangala, pentago, equilibrio, qbitz, küre) ortaokul kategorisinde 5 oyun (mangala, reversi, pentago, kulami, küre) İsviçre Sistemi üzerinden swiss maneger eşleştirme programı kullanılmıştır. İlk üçe giren öğrenciler madalya verilmiş olup, okul puanı sırasına göre de kupa verildi.
İlkokul Takımları Düzeyi yarışmalarında; birinci Halil Yurt Seven İlkokulu, ikinci Türk Kızılay İlkokulu, üçüncü Yunusemre Akgedik İlkokulu, olmuştur. Orta Takımları Düzeyi yarışmalarında; birinci Cemal Ergün Ortaokulu, ikinci Yunusemre Akgedik TOKİ Ortaokulu, üçüncü Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu olmuştur”  dedi.

HEM EĞLENDİLER HEM DE KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Festival havasında düzenlenen turnuvada öğrenciler, öğretmenler, veliler ve danışman öğretmenler hem eğlendiklerini  hem de kıyasıya mücadele ettiklerini söyleyen unusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray  Demirtaş  “Turnuvamızda yer alan Akıl ve Zeka oyunlarının, çocukların ders dışı zamanlarını etkin ve verimli kullanmalarına fayda sağlayarak, teknoloji ve yoğun ders temposundan bir nebzede olsun uzaklaşarak eğlenceli zamanlar geçirmelerine fırsat sağlamaktadır.  Ayrıca turnuvada ev sahipliği yapan Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi yönetimine, emeği geçen öğretmenlere, turnuvaya katılan öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür ederim.  İlçede birinci olan öğrencilerimiz 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde Manisa ilinde 17 ilçenin katılımı ile düzenlenecek olan Manisa İl Turnuvasında Yunusemre İlçesini temsil edeceklerdir. İlçemizi temsil edecek olan öğrencilerimize şimdiden teşekkür eder ve başarılar dilerim”  dedi.
Ödül töreninde ve oyunlar süresince öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.

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