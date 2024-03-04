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Yunuseli'nin ilk kadın muhtarı olmaya aday

YAŞAM 04.03.2024, 16:15
Yunuseli'nin ilk kadın muhtarı olmaya aday

Osmangazi'de son zamanlarda yıldızı parlayan ve hızla gelişen Yunuseli Mahallesi'ne kadın eli değecek. Tüm yaşamını Yunuseli'de geçiren Sevim Erol, "Köy olduğu günlerden bugüne, 50 yılı aşkın bir zamandır, tüm ömrüm bu mahallede geçti. Tüm sokaklarını, kaldırımlarını, ev ev kimin nerede oturduğunu bildiğimiz günlerden buyana çok şey değişti ama birlikte yaşadığımız tüm komşularımızla el ele vererek; daha yaşanabilir, temiz ve güvenli bir mahallede, başı dik, üreten Türkiye ve Bursa'nın önsözünü yazmak için muhtarlığa adayım" dedi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Kadınları Derneği’nde yönetimlerde bulunan, kamu yönetimi ve bürokrasiye aşina bir isim olan Osmangazi Yunuseli Mahallesi Muhtar Adayı Sevim Erol, "Devlet Milletin, Mahalleler Halkındır! Özel çıkara değil, Yunuseli halkına hizmet!" sloganıyla yola çıkarken, başta Osmangazi ve Bursa Büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm kamu kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde, mahallenin ihtiyaçlarını ilgili birimlere doğru ve etkin bir şekilde yansıtabilmek, hızlı bir şekilde büyüyen ve sosyal donanım ihtiyacı sürekli artan Yunuseli'de yaşayanların bu hizmetlere hızla ulaşabilmesi için çaba göstereceğinin altını çizdi.

İHTİYAR HEYETİ GENÇLERDEN OLUŞUYOR

Aza listesinde Tayfun Çavuşoğlu, Fatma Öztürk, Taner Koyuncu, İlke Can Erdoğan, Abdülkadir Özdemir, Yusuf Bahadır, Cuma Çimen ve Osman Büktel'e yer veren Yunuseli Mahallesi Muhtar Adayı Sevim Erol'un seçim bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Muhtarlık birimi olarak, mahallemizde, mutlu yuva, sağlam aile, üreten millet, gençlik ve kadın ilkemiz doğrultusunda, kültür evi, meslek edindirme kursları, spor salonu, çalısan kadın arkadaşlarımızın çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabileceği kreş ve bakım evi, engelli çocuklarımızın yalnızca vakit geçirmek için değil, üretime de hazırlayacak engelsiz ev, Yunuseli de insanların kaynaşacağı ailelerle biraraya gelinecek etkinlikler ve sosyal alanlar, yaşlılarımızın birikiminden yararlanılacak sosyal alanların tesisini sağlamak için; kooperatif ve dayanışma yardımlaşma dernekleri, girişimcilik teşvikleri ile gençleri, kadınları; üretime, istihdama yönlendirmek için adayız. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirerek; üreticiyi desteklemek, tarım, sanayii, esnaf, girişimcimizin sorunlarına çare bulmak için, sokak temsilcileriyle sorunları hızlı bir şekilde tespit edip, çözüme ulaştırmak için adayız."

Sevim Erol, güvenli, düzenli bir mahalle oluşturmak, karanlık ya da asfaltsız sokak bırakmamak, trafik kargaşasını gidermek, gece vardiyasından dönen kadınlarımızın korkmadan evine gideceği bir ortamı hep birlikte sağlamak için aday olduğunu vurguladığı beyannamesinde, "Gençlerimizi uyuşturucu belasından uzak tutabilmek için adayız. Mahallemizde bir karakol, bir kamu banka şubesi açılması için çaba harcayacağız. Toplu ulaşımda yaşanan sorunların çözümü için gayret edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla el ele vererek birlikte yöneteceğimiz, kararlarımızı birlikte alabileceğimiz, demokrasiyi birlikte yaşatacağımız bir Yunuseli için adayız" ifadelerine de yer verdi. 
Sevim Erol, kadın muhtar adayı olarak, Yunuseli’de yaşayan kadın-erkek tüm seçmenlerin desteğini istedi.

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