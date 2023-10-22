Yunus Emre vefatının 702'nci yılında anıldı

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 702'nci yılında, Ünye ilçesindeki Yunus Emre Türbesi’nde anıldı.ORDU (İGFA) - Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre için vefatının 702. yılında, Ünye ilçesindeki türbesinde “Gönüllerin Mimarı Yunus Emre Diyarı” temasıyla program düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Derneği iş birliği ile hazırlanan anma programı ney dinletisi ile başladı. Kuran Tilaveti’nin sonrası, protokol konuşmaları ile devam etti.

Anma programında bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Yunus Emre’nin insanlığa verdiği mesajların günümüzde de geçerliliğini koruduğunu söyledi.

BAŞKAN GÜLER: “YUNUS EMRE, GÖNÜL DÜNYAMIZIN MANEVİ MİMARI”

Başkan Güler açıklamasında, “Türk-İslam tarihinin en önemli manevi şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 702. yıldönümü vesilesi ile Ünye Yunus Emre Türbesi'nde düzenlenen anma programındayız. İnsan fıtratında yer alan belki de en önemli değerlerden biri olan sevgi ve kardeşliğin önemine hayatı boyunca vurgu yapan, Allah sevgisi ile yoğrulmuş, ruh dünyasının manevi iklimini insanlığa aşılamaya çalışan dünyanın en önemli tasavvuf düşünürlerinden biri olan Yunus Emre’nin insanlığa verdiği mesajlar günümüzde de geçerliliğini koruyor. İçinde insan sevgisi ve engin hoşgörüsü ile bizleri barışa, dostluğa, yardımlaşmaya, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya yönlendiren, Türk-İslam kültüründe önemli izler bırakmış, tasavvuf şairimiz, gönül dünyamızın manevi mimarlarından Yunus Emre’ye rahmet olsun” ifadelerine yer verdi.

Program, diğer katılımcıların konuşmalarının ardından, Şeyh Yunus Emre Camisindeki Cuma namazı sonrası yemek ikramı ile sona erdi.