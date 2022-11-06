Yunanistanlı turistler Keşan'a can suyu oluyor

Yunanistanlı turistler Keşanlı esnafa az da olsa can suyu oluyor.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de hafta sonları Yunanistan'dan Keşan’a gelen günübirlikçi turistler bir nebze de olsa esnafa can suyu olmaya devam ediyor.

Keşan Pazarı’na gelen ve Cumhuriyet Meydanı’na gelerek gelenleri burada indiren ve yine dönüşte de işlerini tamamladıktan sonra aynı noktadan Yunanistan’a dönen kafile, yaptıkları alışverişle Keşan esnafına biraz soluk aldırdı.

Keşanlı esnaflar, işlerin bir hayli durgun olduğu günlerde Yunanlıların Cumartesi pazarına gelmesinin biraz olsun piyasayı hareketlendirdiğini belirterek, "Gelecek Yunanlı sayısının arttırılabilmesi Keşan ekonomisine daha rahat bir nefes aldıracaktır. Bu konuda Belediye Başanımız Mustafa Helvacıoğlu’nun biraz daha gayret göstermesini de bekliyoruz” görüşlerine yer verdi.