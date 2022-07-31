Yunan asıllı ünlü yönetmenden İzmir'de mübadillere ziyaret

Mübadelede Ailesi Urla'dan, Yunanistan 'a göç eden Yunan asıllı ünlü Fransız yönetmen Cécile Psaltopoulosve ekibi uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu (UGİMFED) merkezine konuk oldu. Yönetmen, mübadeleyle ilgili çekeceği belgesel için federasyondan destek istedi.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyon Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap Yunan asıllı ünlü Fransız yönetmeni federasyon genel merkezinde ağırladı.

İzmir'in Urla ilçesinden 1923 yılında mübadeleyle Yunanistan'a, oradan da Fransa'ya giden ailesinin izlerini sürmek, aynı acıları yaşayan suyun bu yakasındaki, kendisi gibi mübadil torunlarını, Ailesinin yaşadığı İzmir 'i, Urla'yı tanımak, tanıtmak ve Tüm mübadillerin anısına çekeceği belgeselinin ön hazırlıkları dahilinde bizimle de röportaj yapmak için İzmir'e gelen ünlü yönetmenin film festivallerinde mübadeleyi Dünya'ya anlatacak bu anlamlı belgeseli için teşekkür eden Güzelkasap, "Suyun öte yakasındaki tüm dostlara, İzmir'den selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz' dedi.

Yunan asıllı ünlü Fransız yönetmen Cécile Psaltopoulos ise, acıların yeniden yaşanmaması için bu belgeselle nesilden nesile aktarılmasını, unutulmamasını sağlayacağını ifade etti.

Psaltopoulos, kendisine verişlen desteğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Büyüklerinizden aktardığınız gerçek hikayeler beni çok duygulandırdı samimi ve içten desteğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



