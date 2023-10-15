Yüksel Ercan: Gazetelerin sahipleri gazeteci olmalı

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, medyanın son dönemlerde büyük değişim gösterdiğine dikkati çekerek, medyada var olan olumsuzlukların ortadan kalması için gazete sahiplerinin gazeteci olması gerektiğine vurgu yaptı.KOCAELİ (İGFA) - “Şehir ve Kitap” temalı 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Köşedeki Hayat” isimli kitabı ile katılan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, “Aile Köşedeki Yazılar*Kocaeli Medya Tarihi ” konulu söyleşi programında sevenleriyle bir araya geldi. Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Ercan izleyiciler tarafından ilgi ile takip edildi.

Konuşmasında Kocaeli medyası ile ulusal medya arasında mukayese yapan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, Türkiye’de var olan ve ülke genelinde yayın yapan Ulusal televizyonların ve medya kuruluşlarının merkezlerinin çok büyük bir bölümü İstanbul’da dolayısı ile İstanbul’da yerel medyanın fazla öne çıkma şansı olmadığını, buna karşın Kocaeli'nin uzun yıllardır Anadolu basınına örnek olacak yayın anlayışı ile faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

35 yıldır Medya sektörünün içerisinde bulunduğunu anlatan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan “ Son yıllarda büyük oranda gazete sahiplerinin bu sektör dışında olan iş insanlarının eline geçtiğini görüyoruz, bu hoş bir durum değil, gazete sahipleri mutlaka gazeteci olmalı” dedi.

İNTERNET GAZETECİLİĞİ DAHA DA BÜYÜYECEK

"Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler internet gazeteciliğinin de önünü büyük oranda açtı" diyen Ercan, "Yıllar yılı yazılı olarak okuyucunun karşısına çıkan yazılı gazeteler birer birer yayın hayatlarına son veriyor. Bunun bir kısmı ekonomik. İnternet medyası dolayısı ile haberi dakikalar içerisinde dünyanın her tarafına yayılıyor. Yaygın medya ile birlikte hayatımıza giren sosyal medyanın da hayatımızda pek çok alışkanlığı değişecektir” diye konuştu.

Yüksel Ercan sohbet sonrasında Anayurt Yayınları bünyesinde yayınlanan “Köşedeki Hayat” adlı kitabını okuyucuları için imzaladı.