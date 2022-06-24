Yükseköğrenimde yurt dışı tercih sebebi

Türkiye’den her yıl 55 bini aşkın öğrenci yükseköğrenim için yurt dışına gitmeyi tercih ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomi ve İşletme eğitimi almak isteyen Türk öğrenciler, bu eğitim için İngiltere, ABD ve Kanada üniversitelerine öncelikli olarak yönelirken, mühendislik eğitimi için ilk tercih edilenler ise Alman üniversiteleri oluyor.

Son dönemde uygun fiyatları ve yaşam koşulları nedeniyle sınavsız olarak mühendislik eğitimi veren Polonya, Macaristan ve Malta üniversiteleri de öne çıkıyor.

Türk öğrenciler alan tercihlerinde ise üniversitelerin “Psikoloji, Dijital Pazarlama, Bilişim Teknolojileri, Mimarlık ve Uluslararası Hukuk” bölümlerine de ilk sıralarda yöneliyorlar.

Bu öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında İngiltere başı çekerken, öğrenim görmek için en çok tercih edilen bölümlerin başında ise İşletme geliyor.

Yurt dışı eğitim konusunda uzmanlaşmış Kerem Öziş, yurt dışında öğrenim görmek isteyenlerin en çok dikkat etmeleri gereken konuların başında güvenilirlik ve doğru tercihler yapma olduğunu belirtti. Öziş, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin yıllık toplam maliyetlerinin ülkeden ülkeye değiştiğini ve bazı ülkelerin gelen öğrencilere yasal olarak part-time çalışma imkanı sunduğunu da kaydetti.

Bir öğrencinin yıllık toplam maliyeti değişkenlik gösterse de ortalama olarak 10 bin dolardan başladığını ifade eden Öziş, "Bu miktar Türkiye’deki özel üniversiteler ile neredeyse aynı. Konuya ülkeden döviz çıkıyor anlamında bakmamak lazım. Çünkü hem kültür değişimi hem de yükseköğrenim ile birlikte bir ‘dünya insanı’ olma fırsatı yakalanmış oluyor. Bunun yanında lisans eğitimi için tercih edilen ülkeler yabancı öğrencilere yarı zamanlı çalışma imkanı sunuyor. Böylece bir öğrencinin öğreniminin yanında, barınma yeme-içme gibi ihtiyaçlara katkı verilmesi amaçlanıyor. Örneğin dünya çapında uluslararası geçerliliğe sahip eğitim kalitesiyle İngiltere, üniversite eğitimi için gelen öğrencilere tatil dönemlerinde tam zamanlı çalışma izni de veriyor. Bu da büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.