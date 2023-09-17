Yozgat'ta dostluk müsabakaları rüzgarı

Yozgat'ın Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü, "Yozgat'ta dostluk gelişecek" sloganı altında bir dizi dostluk müsabakası düzenlemeye devam ediyor.YOZGAT (İGFA) - Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı aynı zamanda Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı olan Ömer Aydoğmuş, kulüp olarak Yozgat gençliğini sporla buluşturma ve ilçeler arasında birlik ve beraberliği teşvik etme hedefleri doğrultusunda bu etkinlikleri sürdürdüklerini ifade etti.

Yapılan son müsabakada, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde ve Kulüp Antrenörü Hakan Altın ile Kulüp Koordinatörü İsmet Yaşar'ın gözetiminde, Yapıtur Yozgat Spor Futbol Okulu öğrencileri Akdağmadeni ilçesinde ağırlanarak bir dostluk karşılaşması gerçekleştirildi.

Başkan Aydoğmuş, dostluk müsabakalarının Yozgat merkez, Akdağmadeni, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde devam ettiğine dikkati çekerek, müsabakanın dostça bir atmosferde gerçekleştiğini vurguladı.