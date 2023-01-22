YouTube 45 binden fazla içeriğe katkı sağlıyor

Z kuşağından emeklilere kadar herkesin kendi dünyasını bulabildiği YouTube, 45 binden fazla içerik üreticisi topluluklara, işletmelere ve kullanıcılara katkı sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Oxford Economics, YouTube’un Türkiye’deki etkisini analiz etti.

Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93'ü YouTube'u bilgi ve birikim edinmek için kullandığı ortaya çıktı.

Z kuşağından emeklilere kadar herkesin kendi dünyasını bulabildiği YouTube, içerik üretici topluluklarına, işletmelere ve kullanıcılara katkı sağladığına dikkati çekildi.

Bu katkıyı ölçmek ve daha iyi anlamak amacıyla bağımsız araştırma kuruluşu Oxford Economics tarafından YouTube Türkiye Etki Raporuna göre dünya çapında 2 milyardan fazla insanın ortak platformu haline gelen YouTube, Türkiye’de 45 binden fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı destekliyor.

Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey, etki analizi raporuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, her gün milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği YouTube'un, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, "Burada YouTube’un sağladığı katkı sadece içerik üreticileriyle de sınırlı kalmıyor. İçerik üreticilerinin çalışanlarının yanı sıra tedarik zincirlerinde yer alan, gelirlerinin önemli bir kısmını içerik üreticilerden elde eden işletmeler ve serbest çalışanlar da bu ekosisteme dahil edildiğinde oldukça geniş bir etki alanından bahsediyoruz. Raporda gerçekleştirilen sınıflandırmalar, YouTube’un doğrudan ve dolaylı olarak küresel bir ekosistem yarattığını ve 2021 yılında bu ekosistemin Türkiye ekonomisine toplamda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu ve 45.000'den fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediğini gösteriyor. Raporun çıktıları arasında beni en çok heyecanlandıran verilerden biri de kadın içerik üreticilerle ilgili. Kadın içerik üreticilerin yüzde 82'si, YouTube'un tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. 10 Kadından 8’i bu bilgiyi vermiş. Kadınların sesinin duyulması, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri anlamında YouTube’un hayatlarımızdaki önemini çok güzel vurgulayan bir çıktı. Bir diğer önemli çıktı da kullanıcıların bilgi ve birikim edinme noktasında Google’ın kapısını ne kadar sık çaldığıyla ilgili. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93'ü YouTube'u bilgi ve birikim edinmek için kullandığını bildiriyor. Eminim bu hepimizin hayatında deneyimlediği önemli bir etki" diye konuştu.

YouTube Türkiye Etki Raporu’na göre;

İçerik üreticilerinin %72'si, YouTube'un yeterince temsil edilmeyen sesler için bir platform oluşturduğunu söylüyor. Kadın içerik üreticilerin %82'si, YouTube'un tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Yaratıcı girişimcilerin %73'ü, YouTube'da kendilerini ait hissettikleri ve kendilerini tanımladıkları bir yer bulduklarını söylüyor. İçerik üreticilerin %65'i, YouTube'da keşfettikleri yön verme güçlerini kullanarak olumlu bir toplumsal etki yaratmak istediklerini söylüyor.