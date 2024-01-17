Yorulmaz'dan Rotterdam’daki Atatürk ve Çanakkale Müzesi’ne ziyaret
Dünyanın en büyük 3. fuarlarından biri olan Hollanda Uluslararası Utrehct Turizm Fuarına katılan Kırklareli Vize Kıyıköy’ün en güzel otellerinden biri olan Kıyıköy Resort Hotel sahibi Alptekin Yorulmaz Vizeli hemşerisi Bülent Türker’ in Dünyadaki tek Atatürk müzesini de ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alptekin Yorulmaz yaptığı açıklamada “Yurt dışında hiç kimseden yardım almadan kendi evini müzeye çeviren hemşerimizin müzesindeki savaşta kullanılan tek bayrak, orjinal nutuklar, Atatürk mumyası, Atatürk odası, süngüler, çarpışan mermiler Atatürkün mektupları, sigara kutusu ve öldüğü günkü gazeteler ile yüze yakın eseri görünce çok mutlu oldum. Buraya gelenlerin mutlaka burayı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın her yerinden toplanan ve satın alınan bu değerleri buradakı Türk toplumu ve yabancılar mutlaka görmeli. Çok duygulandım ve kendimi Çanakkale topraklarında hissettim Kendisine çok teşekkür ediyorum.”dedi.
Müze sahibi Bülent Türker de, “Hemşerimin buraya gelmesi beni onurlandırdı. Ona hem güzel eserleri anlattım hem de Kıyıköy ve Vize de 2 Atatürk müzesi kurmak için çalışmalara başladık. Bunu seçim sonrası gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Vize ve Kıyıköy Trakya’mızın incisi . Buralara müze olması halinde Turizmde patlama olacağına inanıyoruz.”şeklinde konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|20
|51
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|20
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Samsunspor
|20
|21
|16. Gaziantep FK
|20
|21
|17. Karagümrük
|20
|20
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|18
|33
|4. Bodrumspor
|18
|32
|5. Sakaryaspor
|18
|32
|6. Ahlatçı Çorum FK
|18
|30
|7. Bandırmaspor
|18
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Ümraniye
|18
|23
|10. Boluspor
|18
|23
|11. Manisa FK
|18
|22
|12. Erzurumspor
|18
|20
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|18
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Altay
|18
|11
|18. Giresunspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Aston Villa
|21
|43
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Valencia
|20
|29
|9. Las Palmas
|20
|28
|10. Getafe
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|20
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6