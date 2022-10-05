Yörüklerin izinde doğa yürüyüşü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Yörüklerin yayla göçünde kullandıkları zorlu Akdamlar-Feslikan Yaylası güzergahında doğa yürüyüşü düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, insanları hareketliliğe ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte Yörüklerin geçmişte Feslikan yaylasına göç ederken kullandıkları güzergâh tercih edildi.

Skyrunning Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen Konyaaltı Akdamlar- Feslikan Yaylası arasındaki zor kategorideki dikey çıkışlı trekking etkinliğine 33 sporcu katıldı. Akdamlar’dan yürüyüşe başlayan sporcular, sürekli yükseğe doğru tırmanıp, orman içi yollar ve patikaları takip ederek, Çağlarca, Kozağacı ve Çukur Ardıç güzergâhından 2013 metredeki Karadağ’da zirve yaptılar. Ardından yürüyüşün bitiş noktası olan Feslikan Yaylası Spor Sahası alanına ulaştı.