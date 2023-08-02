Yörükler bu şenlikte buluştu

6. Geleneksel Yörük Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe gelen katılımcılara patlamış mısır, dondurma ve pamuk şeker ikram edilirken, Yörük çocukları da Büyükşehir’in kendileri için kurduğu oyun alanlarında doyasıya eğlendi.MERSİN (İGFA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde, Akdeniz Köselerli Yörükler Derneği tarafından 6. Geleneksel Yörük Şenliği düzenlendi. Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan Sarıbunar Yaylası'ndaki şenlikte, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları müzik ve dans ziyafeti verirken, Büyükşehir ekipleri tarafından düzenlenen birbirinden eğlenceli etkinlikler ve dağıtılan ikramlar da şenliğe renk kattı. Şenliğe gelen katılımcılara patlamış mısır, dondurma ve pamuk şeker ikram edilirken, Yörük çocukları da Büyükşehir’in kendileri için kurduğu oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları’nın konser ve gösteri düzenlediği şenlikte, Yörükler doyasıya eğlendi.

Çakır: “Bu güzel organizasyonu yapan tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum”

Şenliğe katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin Yörüklerin kaynaşması açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, “Bu vesileyle bu güzel organizasyonu yapan tüm arkadaşlara, eşlere, dostlara ve bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, böyle nice güzel günleri geçirmemizi Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

İnce: “Amacımız tüm Yörükleri bir araya getirip kaynaştırmak”

Akdeniz Köselerli Yörükler Dernek Başkanı Mehmet İnce, güzel bir şenlik geçirdiklerini ifade ederek, “Burada amacımız elbette eğlenmek, ama öncesinde Akdeniz Bölgesi’nde ne kadar Yörük kardeşlerimiz varsa, bir araya getirip kaynaştırmak istiyoruz. Bunu yaparken de eğlence havasında geçsin diye böyle bir etkinlik yaptık. Yardımlarından ve desteklerinden dolayı Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Koşar: “Toroslar’ın eteklerinde konser vermeye devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdem Koşar ise, “Toroslar’ın eteğinde Türk Müziği Orkestramız ve Halk Oyunları ekibimizle birlikte, şenliğe destek verdik. Festivallerimiz ve konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yayla konserlerimize bugünden sonra biraz ara vereceğiz. Fakat, 15 gün sonra tekrar Toroslar’ın eteklerinde konser vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Gerçekleştirdikleri konser ve gösterilere geri dönüşlerin de çok güzel olduğuna dikkat çeken Koşar, “Halkımız bundan çok memnun. Her gittiğimiz yerden bir daha çağrılıyoruz. Elimizden geldiğince kent genelinde her yerde konser vermeye çalışacağız. Yetişemediğimiz bölgeler var. Oralara da yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü çok talep var. Hepsini bu yaz bitirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Çocuklar, Büyükşehir’in ikramlarının tadını çıkarttı

Şenliğe Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi’nden ailesiyle birlikte katılan çocuklardan Eylül Nis Fil, “Etkinliği çok beğendim. Şişme havuzda onuyor, patlamış mısır yiyoruz ve resim çiziyoruz” derken, Mehmet Ali Akdoğan ise duygularını, “Şenliğe geldik, burası çok güzel. Patlamış mısır yedim, balona bindik. Çok eğlendik” şeklinde ifade etti.