Yörük Türkmenlerin festival coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 2’nci Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü ile başlayacak. Festivalde Yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatılacak. Ünlü sanatçı Haluk Levent, bu akşamı festival alanında konser verecek.ANTALYA (İGFA) -

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2’nci Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’yle Türk dünyasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3-4-5 Kasım tarihleri arasında Antalya, Türkiye ve yurt dışından binlerce Yörük’ü buluşturacak festival için son hazırlıklar sürüyor.

Aksu İlçesi Solaklı Mahallesi At Çayırı Mevkii’nde yaklaşık 400 dönüm alan üzerine kurulan festival alanında 3 gün boyunca bir kültür şöleni yaşanacak. Başkan Muhittin Böcek, uluslararası boyutta geniş bir katılımla düzenlenecek festivale tüm Antalyalıları davet etti.

RENKLİ ETKİNLİKLER

2’nci Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Karaalioğlu Parkı’na kadar Yörük göçü yapılacak. Aynı gün saat 13.00’da ise festival alanında etkinlikler başlayacak. Festivalde 3 gün boyunca canlı müzikler, atlı akrobasi ve okçuluk gösterileri, yurtdışından katılan misafir grupların halk dansları gösterileri konserleri gibi birçok aktivite olacak. Atlı akrobasi gösterileri, yurtdışından katılan misafir grupların halk dansları ile konuk belediyelerin halk oyunları gösterileri ile yöresel sanatçılar konseri gerçekleştirilecek.

HALUK LEVENT KONSERİ 3 KASIM’DA

Yörük Türkmen Festivali’nin resmi açılış töreni bugün saat 18.00’de festival alanında olacak. Saat 19.45’te ünlü sanatçı Haluk Levent festival alanında Antalyalılarla buluşacak. 4 Kasım Cumartesi akşam 19.30’da Elif Buse Doğan, 5 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’da ise Ayşe Dinçer Yörük Festivalini renklendirecek. Ayrıca, Ebru Özdemir, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği topluluğu, Egemen Balkanlı, Emran Özdemir de Yörük Festivali’nde konser verecek. . Antalya’nın 14 ilçesinden de yöresel sanatçılar farklı günlerde festivalde halkla buluşacak.

25 ÜLKE KATILIYOR

Festivale 25 bağımsız Türk Cumhuriyeti katılacak. Uluslararası katılımcılar kültürel etkinlikler yapacak. Türk el sanatlarının tanıtılması için bir platform oluşturulacak. 36’sı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 8’i kadın kooperatifinden gelen 44 sanatçı; dokumacılık, dericilik, bıçakçılık, keçecilik gibi el sanatlarını tanıtacak. 81 Yörük-Türkmen dernek, vakıf ve kooperatif ağırlanacak. Ayrıca Büyükşehir, il ve ilçe düzeyinde 25 belediye katılacak.

FESTİVAL ALANINA EXPO ALANINDAN RİNG

Festivalde bin yıldır Anadolu’yu yurt edinmiş, köklü bir geçmişe sahip olan Yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatılacak. Festivale katılmak isteyen Antalyalılar son tramvay durağı olan Expo durağında indikten sonra aralıksız ve ücretsiz seferlerle festival alanına ulaşabilecek. Dönüşte aynı şekilde servisle tramvay durağı oradan da şehir merkezine ulaşım sağlanacak