Yörük Türkmenler buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen Büyük Yörük Türkmen Buluşması'na katıldı.MERSİN (İGFA) - Akşehir Zekai Baloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Başkan Vahap Seçer, Yörük vatandaşlarla bir araya gelip, beklentileri ile ilgili görüşlerini aldı ve çalışmaları hakkında sohbet etti. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katılım sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin Silifke yöresine ait oyunlar sergilediği programın devamında konuşan Mersinli yetiştirici Ceren Tengiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri desteklediği önemli çalışmalardan biri olan “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesinden yararlandığını anlatarak, Başkan Seçer'e teşekkür etti.

Buluşmada konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yörük göçerlerin hiçbir sosyal hakkının olmadığını, emeklilik hakkı dahil sosyal haklarını sağlayacaklarını ve emekli olabileceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Herkesin birbirine saygı duyduğu bir iklimi yaratacağız. Güzel Türkiye'mizde herkes kucaklaşacak. Boşuna helalleşelim demedim. Yetmedi mi kavga, birleşmeliyiz” diye konuştu.