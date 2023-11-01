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Yörük-Türkmen Festivali gün sayıyor

YAŞAM 01.11.2023, 07:36
Yörük-Türkmen Festivali gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2’nci Uluslararası Antalya Yörük-Türkmen Festivali’ne tüm Antalyalılara davet etti. Başkan Muhittin Böcek, “Festivalimizde Milli kültürlerimizi ve geleneksel değerlerimizi yaşatacağız” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3-5 Kasım 2023 tarihlerinde Aksu At Çayırı Mevkiinde gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Antalya Yörük-Türkmen Festivali için basın toplantısı düzenledi. Aksu At Çayırı Mevkii’nde Yörük çadırında gerçekleştirilen toplantıya Kazakistan Antalya Başkonsolusu Kuat Kanafeyev, Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen, hemşehri dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve festivalde yer alacak olan kuruluşların temsilcileri katıldı.

YÖRÜK GÖÇÜ İLE BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Kasım Cuma günü Yörük göçü ile başlayacak festivalin zengin programı ile bir kültür şölenine dönüşeceğini söyledi. Başkan Böcek, “Cumhuriyet Meydanı’na Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile etkinliklerimiz başlayacak. Daha sonra ise Cumhuriyet Meydanı’ndan eski Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında temsili Yörük göçü gerçekleştireceğiz. 3 gün boyunca gerçekleşecek etkinliklerde Haluk Levent, Elif Buse Doğan, Ayşe Dinçer, Uğur Önür gibi birbirinden değerli sanatçımızı ağırlayacağız” dedi.

BELEDİYELER, DERNEKLER VE STK’LAR FESTİVALDE

Etkinliklerde Türk dünyasından gelen misafirlerin kültürlerini tanıtacağını belirten Başkan Böcek, “Canlı müzikler, atlı ve okçuluk gösterileri gibi birçok aktivite olacak. Festivalimize 25 bağımsız Türk Cumhuriyeti katılacak. Uluslararası katılımcılar kültürel etkinlikler yapacak. Türk el sanatlarının tanıtılması için bir platform oluşturacak. 36’sı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 8’i kadın kooperatifinden gelen 44 sanatçı; dokumacılık, dericilik, bıçakçılık, keçecilik gibi el sanatlarımızı tanıtacak. 81 Yörük-Türkmen dernek, vakıf ve kooperatifimizi ağırlayacağız. Ayrıca Büyükşehir, il ve ilçe düzeyinde 25 belediyemiz katılım sağlayacak” diye konuştu.

KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ

Festivalde yerel kültürlerin ve coğrafi işaretli ürünlerinde tanıtılacağına değinen Başkan Böcek, konuşmasının şöyle sürdürdü: “48 hemşehri derneğini ağırlayacağız. Yemek alanında 48 çadır kurulacak. Bu çadırlarda yöresel lezzetler tanıtılacak. Festivalde çocukların kültürlerini keşfetme ve öğrenme fırsatı olacak. Geleneksel oyunlar gibi çeşitli aktiviteler düzenleyeceğiz. Antalya Yörük-Türkmen Festivali, tarihimizin, kültürlerimizin ve birlikte paylaştığımız değerlerin bir kutlamasıdır. Bu etkinlik geleneklerin yaşatılması ve gelecek nesilleri aktarılması için önemli bir fırsat olacak. Tüm vatandaşlarımızı Milli kültürümü ve geleneksel değerlerimizi yaşamaya davet ediyorum.”

FESTİVAL ALANI 100. YIL SİMGESİ GİBİ OLACAK

Başkan Muhittin Böcek, konuşmasından sonra 2. Uluslararası Antalya Yörük-Türkmen Festivaline katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, festivale misafir olarak katılan Türkmen dernek temsilcileriyle sohbet etti.

2’inci Uluslararası Antalya Yörük-Türkmen Festival alanının yerleşim planı bu yıl Cumhuriyet’in 100. Yılı nedeniyle gökyüzünden görüldüğünde ‘100’ simgesi şeklinde planladı.

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