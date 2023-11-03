YÖREX'te 'Bilecik' ilgisi

Bilecik'in Coğrafi ve Yöresel Değerleri Antalya 12. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında görücüye çıktı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - ANFAŞ Antalya Expo Center’da 5 Kasım'a kadar devam edecek olan 12. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Bilecik Valiliği himayelerinde BEBKA katkıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımları ile kurulacak “Bilecik Standı” ilgi görüyor.

Stantta, şehrin yöresel ve coğrafi ürünleri, gastronomi ve turizm değerleri görücüye çıktı.

Çukurören Biberi, Bilecik Balı, Ayva ve Nar Lokumu, Serbetçi Otu ve Kolonyası, Kızıldamlar Kabağı ve Tatlısı, Lavanta Ürünleri, Bilecik ve Lefke Bezi, Söğüt Deri Ürünleri, Alp Kıyafetleri, Kılıç, Balta, Börk, Pazaryeri Tahin Helvası, Boza, Gölpazarı Tarhana, Bozüyük Mercimekli Mantısı, Mantı Çeşitleri, Nar Kolonyası, Nar Sabunu, Turşu ve Reçel Çeşitleri, Kınık Çömlek ürünleri başta olmak üzere birçok ürün fuara gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanısıra büyük pazarlama ve satış mağazası (Migros, Trendyol vb.) Satış portföyüne girilmesi adına önemli adımlar atıldı.