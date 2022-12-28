Yöresel ürünler, konserlerle Yılbaşı Festivali başlıyor

Yeni yıl heyecanı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit’te düzenlediği Yılbaşı Festivali’nde yaşanıyor. Farklı kültürleri buluşturan festival konserlerle renklenirken, yöresel gıdalardan el emeğine yüzlerce çeşit ürün Antalyalılarla buluşuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Yılbaşı Festivali, büyük ilgi görüyor. Yılbaşına özel süslenen Cam Piramit'te gerçekleşen festival, yeni yıl pazarı, yiyecek içecek stantları, mini lunaparkı ve sahne performanslarıyla vatandaşların ve yerleşik yabancıların buluşma noktası oldu. Antalyalılar, gün boyu süren konserler, kar yağdırma, dev kar küresi ve çeşitli atölye çalışmalarıyla yeni yıl heyecanını Yılbaşı Festivali’nde yaşıyor.

A’dan Z’ye farklı ürünlerin yer aldığı yeni yıl pazarında kadın kooperatifleri, yerleşik yabancılar ve esnafın kurduğu stantlarda yöresel ürünlerin yanı sıra yılbaşına özel ürünler ziyaretçilerle buluşuyor. Antalya’daki yerleşik yabancılar festivalde kültürlerini tanıtma fırsatı buluyor.

Festivalin üçüncü gününde sürpriz ödüllü interaktif tombala düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası konseri, piyano resitaliyle renklenen festivalde ziyaretçiler keyifli zaman geçirdi. Yılbaşı Festivali 11.00-22.00 saatleri arasında 31 Aralık Cumartesi tarihine kadar açık olacak.