Yorçu’nun imza günü gerçekleştirildi

İpsalalı gazeteci, Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı ve CHP İpsala İlçe Yönetim Kurulu üyesi Orçun Oğuz ilk kitabı 'Yorçu 'için imza günü düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da Atatürk Park Cafe’de başlayan imza gününe İpsala önceki dönem belediye başkanı Mehmet Karagöz, CHP İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak, İYİ Parti İpsala İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Solak, Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, TV Programcısı-Gazeteci Adem Katılmış, Sigortalı Yaşam Merkezi (SİYAMER ) yetkilileri, İpsala CHP Belediye Başkan aday adayları Cenan Tetik, Gürel Kale ve Savaş Kurtbaba ile kitapseverler katıldı.

Kerem Bozkurt moderatörlüğünde gerçekleşitirilen imza günü öncesi Orçun Oğuz, imza güne katılanlara teşekkür ederek, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Oğuz, kitabın nasıl doğduğunu ve hayata geçtiğini dekatılımcılarla paylaştı.

Soruların cevaplandırılmasını ardından Oğuz’un, katılan konuklara kitabını imzalaması ile imza günü sona erdi.